Валерий Леонтьев отметил свой юбилей в 70 лет на сцене БКЗ «Октябрьский» в Петербурге

Валерий Леонтьев отметил свой юбилей в 70 лет на сцене БКЗ «Октябрьский» в Петербурге

Валерий Леонтьев отметил свой юбилей в 70 лет на сцене БКЗ «Октябрьский» в Петербурге

Валерий Леонтьев отметил свой юбилей в 70 лет на сцене БКЗ «Октябрьский» в Петербурге

Валерий Леонтьев отметил свой юбилей в 70 лет на сцене БКЗ «Октябрьский» в Петербурге

Валерий Леонтьев отметил свой юбилей в 70 лет на сцене БКЗ «Октябрьский» в Петербурге

Валерий Леонтьев отметил свой юбилей в 70 лет на сцене БКЗ «Октябрьский» в Петербурге

Валерий Леонтьев отметил свой юбилей в 70 лет на сцене БКЗ «Октябрьский» в Петербурге

Валерий Леонтьев отметил свой юбилей в 70 лет на сцене БКЗ «Октябрьский» в Петербурге

Валерий Леонтьев отметил свой юбилей в 70 лет на сцене БКЗ «Октябрьский» в Петербурге

Валерий Леонтьев отметил свой юбилей в 70 лет на сцене БКЗ «Октябрьский» в Петербурге