«Ночного губернатора Петербурга» Барсукова-Кумарина приговорили к 24 годам, а его «правая рука» Вячеслав Дроков получил 21 год тюрьмы

«Ночного губернатора Петербурга» Барсукова-Кумарина приговорили к 24 годам, а его «правая рука» Вячеслав Дроков получил 21 год тюрьмы

«Ночного губернатора Петербурга» Барсукова-Кумарина приговорили к 24 годам, а его «правая рука» Вячеслав Дроков получил 21 год тюрьмы

«Ночного губернатора Петербурга» Барсукова-Кумарина приговорили к 24 годам, а его «правая рука» Вячеслав Дроков получил 21 год тюрьмы

«Ночного губернатора Петербурга» Барсукова-Кумарина приговорили к 24 годам, а его «правая рука» Вячеслав Дроков получил 21 год тюрьмы

«Ночного губернатора Петербурга» Барсукова-Кумарина приговорили к 24 годам, а его «правая рука» Вячеслав Дроков получил 21 год тюрьмы

«Ночного губернатора Петербурга» Барсукова-Кумарина приговорили к 24 годам, а его «правая рука» Вячеслав Дроков получил 21 год тюрьмы

«Ночного губернатора Петербурга» Барсукова-Кумарина приговорили к 24 годам, а его «правая рука» Вячеслав Дроков получил 21 год тюрьмы

«Ночного губернатора Петербурга» Барсукова-Кумарина приговорили к 24 годам, а его «правая рука» Вячеслав Дроков получил 21 год тюрьмы

«Ночного губернатора Петербурга» Барсукова-Кумарина приговорили к 24 годам, а его «правая рука» Вячеслав Дроков получил 21 год тюрьмы

«Ночного губернатора Петербурга» Барсукова-Кумарина приговорили к 24 годам, а его «правая рука» Вячеслав Дроков получил 21 год тюрьмы

«Ночного губернатора Петербурга» Барсукова-Кумарина приговорили к 24 годам, а его «правая рука» Вячеслав Дроков получил 21 год тюрьмы

«Ночного губернатора Петербурга» Барсукова-Кумарина приговорили к 24 годам, а его «правая рука» Вячеслав Дроков получил 21 год тюрьмы