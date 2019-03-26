В Царском селе продемонстрировали клад, который нашли при реставрации в особняке Трубецких-Нарышкиных

В Царском селе продемонстрировали клад, который нашли при реставрации в особняке Трубецких-Нарышкиных

В Царском селе продемонстрировали клад, который нашли при реставрации в особняке Трубецких-Нарышкиных

В Царском селе продемонстрировали клад, который нашли при реставрации в особняке Трубецких-Нарышкиных

В Царском селе продемонстрировали клад, который нашли при реставрации в особняке Трубецких-Нарышкиных

В Царском селе продемонстрировали клад, который нашли при реставрации в особняке Трубецких-Нарышкиных

В Царском селе продемонстрировали клад, который нашли при реставрации в особняке Трубецких-Нарышкиных

В Царском селе продемонстрировали клад, который нашли при реставрации в особняке Трубецких-Нарышкиных

В Царском селе продемонстрировали клад, который нашли при реставрации в особняке Трубецких-Нарышкиных

В Царском селе продемонстрировали клад, который нашли при реставрации в особняке Трубецких-Нарышкиных

В Царском селе продемонстрировали клад, который нашли при реставрации в особняке Трубецких-Нарышкиных

В Царском селе продемонстрировали клад, который нашли при реставрации в особняке Трубецких-Нарышкиных

В Царском селе продемонстрировали клад, который нашли при реставрации в особняке Трубецких-Нарышкиных

В Царском селе продемонстрировали клад, который нашли при реставрации в особняке Трубецких-Нарышкиных