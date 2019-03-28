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В Петербурге дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» торжественно спустили на воду

В Петербурге дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» торжественно спустили на воду

В Петербурге дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» торжественно спустили на воду

В Петербурге дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» торжественно спустили на воду

В Петербурге дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» торжественно спустили на воду

В Петербурге дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» торжественно спустили на воду

В Петербурге дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» торжественно спустили на воду

В Петербурге дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» торжественно спустили на воду

В Петербурге дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» торжественно спустили на воду

В Петербурге дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» торжественно спустили на воду

В Петербурге дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» торжественно спустили на воду

В Петербурге дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» торжественно спустили на воду

В Петербурге дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» торжественно спустили на воду

В Петербурге дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» торжественно спустили на воду

В Петербурге дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» торжественно спустили на воду
Новости 24
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