В Петербурге дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» торжественно спустили на воду
В Петербурге дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» торжественно спустили на воду
В Петербурге дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» торжественно спустили на воду
В Петербурге дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» торжественно спустили на воду
В Петербурге дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» торжественно спустили на воду
В Петербурге дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» торжественно спустили на воду
В Петербурге дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» торжественно спустили на воду
В Петербурге дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» торжественно спустили на воду
В Петербурге дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» торжественно спустили на воду
В Петербурге дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» торжественно спустили на воду
В Петербурге дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» торжественно спустили на воду
В Петербурге дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» торжественно спустили на воду
В Петербурге дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» торжественно спустили на воду
В Петербурге дизель-электрическую подлодку «Петропавловск-Камчатский» торжественно спустили на воду