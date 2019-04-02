Репортаж с места взрыва в Военно-космической академии в Петербурге 2 апреля 2019 года
Репортаж с места взрыва в Военно-космической академии в Петербурге 2 апреля 2019 года
Репортаж с места взрыва в Военно-космической академии в Петербурге 2 апреля 2019 года
Репортаж с места взрыва в Военно-космической академии в Петербурге 2 апреля 2019 года
Репортаж с места взрыва в Военно-космической академии в Петербурге 2 апреля 2019 года
Репортаж с места взрыва в Военно-космической академии в Петербурге 2 апреля 2019 года
Репортаж с места взрыва в Военно-космической академии в Петербурге 2 апреля 2019 года
Репортаж с места взрыва в Военно-космической академии в Петербурге 2 апреля 2019 года
Репортаж с места взрыва в Военно-космической академии в Петербурге 2 апреля 2019 года