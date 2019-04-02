Сегодня в Ленинградском военном окружном суде проходит второе судебное заседание Московского окружного военного суда по делу 11 обвиняемых в подготовке подрыва петербургской подземки

Сегодня в Ленинградском военном окружном суде проходит второе судебное заседание Московского окружного военного суда по делу 11 обвиняемых в подготовке подрыва петербургской подземки

Сегодня в Ленинградском военном окружном суде проходит второе судебное заседание Московского окружного военного суда по делу 11 обвиняемых в подготовке подрыва петербургской подземки

Сегодня в Ленинградском военном окружном суде проходит второе судебное заседание Московского окружного военного суда по делу 11 обвиняемых в подготовке подрыва петербургской подземки

Сегодня в Ленинградском военном окружном суде проходит второе судебное заседание Московского окружного военного суда по делу 11 обвиняемых в подготовке подрыва петербургской подземки

Сегодня в Ленинградском военном окружном суде проходит второе судебное заседание Московского окружного военного суда по делу 11 обвиняемых в подготовке подрыва петербургской подземки

Сегодня в Ленинградском военном окружном суде проходит второе судебное заседание Московского окружного военного суда по делу 11 обвиняемых в подготовке подрыва петербургской подземки

Сегодня в Ленинградском военном окружном суде проходит второе судебное заседание Московского окружного военного суда по делу 11 обвиняемых в подготовке подрыва петербургской подземки

Сегодня в Ленинградском военном окружном суде проходит второе судебное заседание Московского окружного военного суда по делу 11 обвиняемых в подготовке подрыва петербургской подземки

Сегодня в Ленинградском военном окружном суде проходит второе судебное заседание Московского окружного военного суда по делу 11 обвиняемых в подготовке подрыва петербургской подземки

Сегодня в Ленинградском военном окружном суде проходит второе судебное заседание Московского окружного военного суда по делу 11 обвиняемых в подготовке подрыва петербургской подземки

Сегодня в Ленинградском военном окружном суде проходит второе судебное заседание Московского окружного военного суда по делу 11 обвиняемых в подготовке подрыва петербургской подземки

Сегодня в Ленинградском военном окружном суде проходит второе судебное заседание Московского окружного военного суда по делу 11 обвиняемых в подготовке подрыва петербургской подземки

Сегодня в Ленинградском военном окружном суде проходит второе судебное заседание Московского окружного военного суда по делу 11 обвиняемых в подготовке подрыва петербургской подземки

Сегодня в Ленинградском военном окружном суде проходит второе судебное заседание Московского окружного военного суда по делу 11 обвиняемых в подготовке подрыва петербургской подземки

Сегодня в Ленинградском военном окружном суде проходит второе судебное заседание Московского окружного военного суда по делу 11 обвиняемых в подготовке подрыва петербургской подземки

Сегодня в Ленинградском военном окружном суде проходит второе судебное заседание Московского окружного военного суда по делу 11 обвиняемых в подготовке подрыва петербургской подземки

Сегодня в Ленинградском военном окружном суде проходит второе судебное заседание Московского окружного военного суда по делу 11 обвиняемых в подготовке подрыва петербургской подземки

Сегодня в Ленинградском военном окружном суде проходит второе судебное заседание Московского окружного военного суда по делу 11 обвиняемых в подготовке подрыва петербургской подземки