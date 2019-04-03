Жители Петербурга почтили память погибших во время теракта в метро 3 апреля 2017 года

Жители Петербурга почтили память погибших во время теракта в метро 3 апреля 2017 года

Жители Петербурга почтили память погибших во время теракта в метро 3 апреля 2017 года

Жители Петербурга почтили память погибших во время теракта в метро 3 апреля 2017 года

Жители Петербурга почтили память погибших во время теракта в метро 3 апреля 2017 года

Жители Петербурга почтили память погибших во время теракта в метро 3 апреля 2017 года

Жители Петербурга почтили память погибших во время теракта в метро 3 апреля 2017 года

Жители Петербурга почтили память погибших во время теракта в метро 3 апреля 2017 года

Жители Петербурга почтили память погибших во время теракта в метро 3 апреля 2017 года

Жители Петербурга почтили память погибших во время теракта в метро 3 апреля 2017 года

Жители Петербурга почтили память погибших во время теракта в метро 3 апреля 2017 года

Жители Петербурга почтили память погибших во время теракта в метро 3 апреля 2017 года

Жители Петербурга почтили память погибших во время теракта в метро 3 апреля 2017 года

Жители Петербурга почтили память погибших во время теракта в метро 3 апреля 2017 года