СКА обыграл в Петербурге ЦСКА 3:1 и сравнял счет в финале Западной конференции — 2:2

СКА обыграл в Петербурге ЦСКА 3:1 и сравнял счет в финале Западной конференции — 2:2

СКА обыграл в Петербурге ЦСКА 3:1 и сравнял счет в финале Западной конференции — 2:2

СКА обыграл в Петербурге ЦСКА 3:1 и сравнял счет в финале Западной конференции — 2:2

СКА обыграл в Петербурге ЦСКА 3:1 и сравнял счет в финале Западной конференции — 2:2

СКА обыграл в Петербурге ЦСКА 3:1 и сравнял счет в финале Западной конференции — 2:2

СКА обыграл в Петербурге ЦСКА 3:1 и сравнял счет в финале Западной конференции — 2:2

СКА обыграл в Петербурге ЦСКА 3:1 и сравнял счет в финале Западной конференции — 2:2

СКА обыграл в Петербурге ЦСКА 3:1 и сравнял счет в финале Западной конференции — 2:2

СКА обыграл в Петербурге ЦСКА 3:1 и сравнял счет в финале Западной конференции — 2:2

СКА обыграл в Петербурге ЦСКА 3:1 и сравнял счет в финале Западной конференции — 2:2

СКА обыграл в Петербурге ЦСКА 3:1 и сравнял счет в финале Западной конференции — 2:2

СКА обыграл в Петербурге ЦСКА 3:1 и сравнял счет в финале Западной конференции — 2:2

СКА обыграл в Петербурге ЦСКА 3:1 и сравнял счет в финале Западной конференции — 2:2

СКА обыграл в Петербурге ЦСКА 3:1 и сравнял счет в финале Западной конференции — 2:2

СКА обыграл в Петербурге ЦСКА 3:1 и сравнял счет в финале Западной конференции — 2:2