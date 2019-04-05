В Петербурге приступили к сезонной чистке памятников
В Петербурге приступили к сезонной чистке памятников
В Петербурге приступили к сезонной чистке памятников
В Петербурге приступили к сезонной чистке памятников
В Петербурге приступили к сезонной чистке памятников
В Петербурге приступили к сезонной чистке памятников
В Петербурге приступили к сезонной чистке памятников
В Петербурге приступили к сезонной чистке памятников
В Петербурге приступили к сезонной чистке памятников
В Петербурге приступили к сезонной чистке памятников
В Петербурге приступили к сезонной чистке памятников
В Петербурге приступили к сезонной чистке памятников