В 80 лет блокадница из Петербурга взялась за холст и кисти

В 80 лет блокадница из Петербурга взялась за холст и кисти

В 80 лет блокадница из Петербурга взялась за холст и кисти

В 80 лет блокадница из Петербурга взялась за холст и кисти

В 80 лет блокадница из Петербурга взялась за холст и кисти

В 80 лет блокадница из Петербурга взялась за холст и кисти

В 80 лет блокадница из Петербурга взялась за холст и кисти

В 80 лет блокадница из Петербурга взялась за холст и кисти

В 80 лет блокадница из Петербурга взялась за холст и кисти

В 80 лет блокадница из Петербурга взялась за холст и кисти

В 80 лет блокадница из Петербурга взялась за холст и кисти

В 80 лет блокадница из Петербурга взялась за холст и кисти

В 80 лет блокадница из Петербурга взялась за холст и кисти