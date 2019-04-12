На строительной площадке станции метро Проспект славы прошла инспекция
На строительной площадке станции метро Проспект славы прошла инспекция
На строительной площадке станции метро Проспект славы прошла инспекция
На строительной площадке станции метро Проспект славы прошла инспекция
На строительной площадке станции метро Проспект славы прошла инспекция
На строительной площадке станции метро Проспект славы прошла инспекция
На строительной площадке станции метро Проспект славы прошла инспекция
На строительной площадке станции метро Проспект славы прошла инспекция
На строительной площадке станции метро Проспект славы прошла инспекция
На строительной площадке станции метро Проспект славы прошла инспекция
На строительной площадке станции метро Проспект славы прошла инспекция
На строительной площадке станции метро Проспект славы прошла инспекция
На строительной площадке станции метро Проспект славы прошла инспекция