Фотогалереи
Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН

Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН

Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН

Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН

Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН

Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН

Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН

Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН

Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН

Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН

Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН

Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН

Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН

Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН

Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН

Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН

Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН

Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН

Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН
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