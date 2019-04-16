Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН
Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН
Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН
Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН
Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН
Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН
Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН
Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН
Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН
Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН
Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН
Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН
Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН
Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН
Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН
Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН
Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН
Открытие памятника академику Жоресу Алферову в здании Санкт-Петербургского Национально-исследовательского Академического университета РАН