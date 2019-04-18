В Петроградском суде продолжается процесс по семейному делу экс-зенитовца Александра Кержакова, который борется за опеку над своим сыном с бывшей женой

В Петроградском суде продолжается процесс по семейному делу экс-зенитовца Александра Кержакова, который борется за опеку над своим сыном с бывшей женой

В Петроградском суде продолжается процесс по семейному делу экс-зенитовца Александра Кержакова, который борется за опеку над своим сыном с бывшей женой

В Петроградском суде продолжается процесс по семейному делу экс-зенитовца Александра Кержакова, который борется за опеку над своим сыном с бывшей женой

В Петроградском суде продолжается процесс по семейному делу экс-зенитовца Александра Кержакова, который борется за опеку над своим сыном с бывшей женой

В Петроградском суде продолжается процесс по семейному делу экс-зенитовца Александра Кержакова, который борется за опеку над своим сыном с бывшей женой

В Петроградском суде продолжается процесс по семейному делу экс-зенитовца Александра Кержакова, который борется за опеку над своим сыном с бывшей женой

В Петроградском суде продолжается процесс по семейному делу экс-зенитовца Александра Кержакова, который борется за опеку над своим сыном с бывшей женой