Матч Зенит - Динамо закончился победой команды с берегов Невы со счетом 2-0
Матч Зенит - Динамо закончился победой команды с берегов Невы со счетом 2-0
Матч Зенит - Динамо закончился победой команды с берегов Невы со счетом 2-0
Матч Зенит - Динамо закончился победой команды с берегов Невы со счетом 2-0
Матч Зенит - Динамо закончился победой команды с берегов Невы со счетом 2-0
Матч Зенит - Динамо закончился победой команды с берегов Невы со счетом 2-0
Матч Зенит - Динамо закончился победой команды с берегов Невы со счетом 2-0
Матч Зенит - Динамо закончился победой команды с берегов Невы со счетом 2-0
Матч Зенит - Динамо закончился победой команды с берегов Невы со счетом 2-0
Матч Зенит - Динамо закончился победой команды с берегов Невы со счетом 2-0
Матч Зенит - Динамо закончился победой команды с берегов Невы со счетом 2-0
Матч Зенит - Динамо закончился победой команды с берегов Невы со счетом 2-0
Матч Зенит - Динамо закончился победой команды с берегов Невы со счетом 2-0
Матч Зенит - Динамо закончился победой команды с берегов Невы со счетом 2-0