Актер Иэн Макэлхинни, сыгравший роль сира Барристана в сериале «Игра Престолов» ответил на вопросы журналистов
Актер Иэн Макэлхинни, сыгравший роль сира Барристана в сериале «Игра Престолов» ответил на вопросы журналистов
Актер Иэн Макэлхинни, сыгравший роль сира Барристана в сериале «Игра Престолов» ответил на вопросы журналистов
Актер Иэн Макэлхинни, сыгравший роль сира Барристана в сериале «Игра Престолов» ответил на вопросы журналистов
Актер Иэн Макэлхинни, сыгравший роль сира Барристана в сериале «Игра Престолов» ответил на вопросы журналистов
Актер Иэн Макэлхинни, сыгравший роль сира Барристана в сериале «Игра Престолов» ответил на вопросы журналистов
Актер Иэн Макэлхинни, сыгравший роль сира Барристана в сериале «Игра Престолов» ответил на вопросы журналистов
Актер Иэн Макэлхинни, сыгравший роль сира Барристана в сериале «Игра Престолов» ответил на вопросы журналистов
Актер Иэн Макэлхинни, сыгравший роль сира Барристана в сериале «Игра Престолов» ответил на вопросы журналистов