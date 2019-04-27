На Дворцовой площади прошла репетиция военного парада к 9 мая
На Дворцовой площади прошла репетиция военного парада к 9 мая
На Дворцовой площади прошла репетиция военного парада к 9 мая
На Дворцовой площади прошла репетиция военного парада к 9 мая
На Дворцовой площади прошла репетиция военного парада к 9 мая
На Дворцовой площади прошла репетиция военного парада к 9 мая
На Дворцовой площади прошла репетиция военного парада к 9 мая
На Дворцовой площади прошла репетиция военного парада к 9 мая
На Дворцовой площади прошла репетиция военного парада к 9 мая
На Дворцовой площади прошла репетиция военного парада к 9 мая
На Дворцовой площади прошла репетиция военного парада к 9 мая
На Дворцовой площади прошла репетиция военного парада к 9 мая
На Дворцовой площади прошла репетиция военного парада к 9 мая
На Дворцовой площади прошла репетиция военного парада к 9 мая