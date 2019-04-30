В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам