Фотогалереи
В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам

В ТРЦ «Галерея» открылась выставка, посвященная киностудии «Ленфильм»: ее истории, ее фильмам, ее творцам
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