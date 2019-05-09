Фотогалереи
Сотни людей утром 9 мая пришли на Пискаревское кладбище почтить память погибших в годы блокады и Великой Отечественной войны.

Сотни людей утром 9 мая пришли на Пискаревское кладбище почтить память погибших в годы блокады и Великой Отечественной войны.

Сотни людей утром 9 мая пришли на Пискаревское кладбище почтить память погибших в годы блокады и Великой Отечественной войны.

Сотни людей утром 9 мая пришли на Пискаревское кладбище почтить память погибших в годы блокады и Великой Отечественной войны.

Сотни людей утром 9 мая пришли на Пискаревское кладбище почтить память погибших в годы блокады и Великой Отечественной войны.

Сотни людей утром 9 мая пришли на Пискаревское кладбище почтить память погибших в годы блокады и Великой Отечественной войны.

Сотни людей утром 9 мая пришли на Пискаревское кладбище почтить память погибших в годы блокады и Великой Отечественной войны.

Сотни людей утром 9 мая пришли на Пискаревское кладбище почтить память погибших в годы блокады и Великой Отечественной войны.

Сотни людей утром 9 мая пришли на Пискаревское кладбище почтить память погибших в годы блокады и Великой Отечественной войны.

Сотни людей утром 9 мая пришли на Пискаревское кладбище почтить память погибших в годы блокады и Великой Отечественной войны.

Сотни людей утром 9 мая пришли на Пискаревское кладбище почтить память погибших в годы блокады и Великой Отечественной войны.

Сотни людей утром 9 мая пришли на Пискаревское кладбище почтить память погибших в годы блокады и Великой Отечественной войны.

Сотни людей утром 9 мая пришли на Пискаревское кладбище почтить память погибших в годы блокады и Великой Отечественной войны.

Сотни людей утром 9 мая пришли на Пискаревское кладбище почтить память погибших в годы блокады и Великой Отечественной войны.

Сотни людей утром 9 мая пришли на Пискаревское кладбище почтить память погибших в годы блокады и Великой Отечественной войны.
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