В Парке 300-летия Санкт-Петербурга депутаты ЗакСа высадили аллею и установили памятный камень
В Парке 300-летия Санкт-Петербурга депутаты ЗакСа высадили аллею и установили памятный камень
В Парке 300-летия Санкт-Петербурга депутаты ЗакСа высадили аллею и установили памятный камень
В Парке 300-летия Санкт-Петербурга депутаты ЗакСа высадили аллею и установили памятный камень
В Парке 300-летия Санкт-Петербурга депутаты ЗакСа высадили аллею и установили памятный камень
В Парке 300-летия Санкт-Петербурга депутаты ЗакСа высадили аллею и установили памятный камень
В Парке 300-летия Санкт-Петербурга депутаты ЗакСа высадили аллею и установили памятный камень
В Парке 300-летия Санкт-Петербурга депутаты ЗакСа высадили аллею и установили памятный камень
В Парке 300-летия Санкт-Петербурга депутаты ЗакСа высадили аллею и установили памятный камень
В Парке 300-летия Санкт-Петербурга депутаты ЗакСа высадили аллею и установили памятный камень