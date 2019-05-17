Фотогалереи
В Парке 300-летия Санкт-Петербурга депутаты ЗакСа высадили аллею и установили памятный камень

В Парке 300-летия Санкт-Петербурга депутаты ЗакСа высадили аллею и установили памятный камень

В Парке 300-летия Санкт-Петербурга депутаты ЗакСа высадили аллею и установили памятный камень

В Парке 300-летия Санкт-Петербурга депутаты ЗакСа высадили аллею и установили памятный камень

В Парке 300-летия Санкт-Петербурга депутаты ЗакСа высадили аллею и установили памятный камень

В Парке 300-летия Санкт-Петербурга депутаты ЗакСа высадили аллею и установили памятный камень

В Парке 300-летия Санкт-Петербурга депутаты ЗакСа высадили аллею и установили памятный камень

В Парке 300-летия Санкт-Петербурга депутаты ЗакСа высадили аллею и установили памятный камень

В Парке 300-летия Санкт-Петербурга депутаты ЗакСа высадили аллею и установили памятный камень

В Парке 300-летия Санкт-Петербурга депутаты ЗакСа высадили аллею и установили памятный камень

В Парке 300-летия Санкт-Петербурга депутаты ЗакСа высадили аллею и установили памятный камень
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