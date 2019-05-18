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В Петергофе 18 мая торжественно открыли сезон фонтанов

В Петергофе 18 мая торжественно открыли сезон фонтанов

В Петергофе 18 мая торжественно открыли сезон фонтанов

В Петергофе 18 мая торжественно открыли сезон фонтанов

В Петергофе 18 мая торжественно открыли сезон фонтанов

В Петергофе 18 мая торжественно открыли сезон фонтанов

В Петергофе 18 мая торжественно открыли сезон фонтанов

В Петергофе 18 мая торжественно открыли сезон фонтанов

В Петергофе 18 мая торжественно открыли сезон фонтанов

В Петергофе 18 мая торжественно открыли сезон фонтанов

В Петергофе 18 мая торжественно открыли сезон фонтанов

В Петергофе 18 мая торжественно открыли сезон фонтанов

В Петергофе 18 мая торжественно открыли сезон фонтанов

В Петергофе 18 мая торжественно открыли сезон фонтанов

В Петергофе 18 мая торжественно открыли сезон фонтанов

В Петергофе 18 мая торжественно открыли сезон фонтанов
Новости 24
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