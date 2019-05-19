Желтые, красные, черные и пионовидные тюльпаны высадили здесь специально к традиционному весеннему фестивалю - всего 175 тысяч тюльпанов 120 сортов

Желтые, красные, черные и пионовидные тюльпаны высадили здесь специально к традиционному весеннему фестивалю - всего 175 тысяч тюльпанов 120 сортов

Желтые, красные, черные и пионовидные тюльпаны высадили здесь специально к традиционному весеннему фестивалю - всего 175 тысяч тюльпанов 120 сортов

Желтые, красные, черные и пионовидные тюльпаны высадили здесь специально к традиционному весеннему фестивалю - всего 175 тысяч тюльпанов 120 сортов

Желтые, красные, черные и пионовидные тюльпаны высадили здесь специально к традиционному весеннему фестивалю - всего 175 тысяч тюльпанов 120 сортов

Желтые, красные, черные и пионовидные тюльпаны высадили здесь специально к традиционному весеннему фестивалю - всего 175 тысяч тюльпанов 120 сортов

Желтые, красные, черные и пионовидные тюльпаны высадили здесь специально к традиционному весеннему фестивалю - всего 175 тысяч тюльпанов 120 сортов

Желтые, красные, черные и пионовидные тюльпаны высадили здесь специально к традиционному весеннему фестивалю - всего 175 тысяч тюльпанов 120 сортов

Желтые, красные, черные и пионовидные тюльпаны высадили здесь специально к традиционному весеннему фестивалю - всего 175 тысяч тюльпанов 120 сортов

Желтые, красные, черные и пионовидные тюльпаны высадили здесь специально к традиционному весеннему фестивалю - всего 175 тысяч тюльпанов 120 сортов

Желтые, красные, черные и пионовидные тюльпаны высадили здесь специально к традиционному весеннему фестивалю - всего 175 тысяч тюльпанов 120 сортов

Желтые, красные, черные и пионовидные тюльпаны высадили здесь специально к традиционному весеннему фестивалю - всего 175 тысяч тюльпанов 120 сортов