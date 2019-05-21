Фотогалереи
В Петербурге 21 мая состоялась церемония награждения победителей конкурса педагогических достижений

В Петербурге 21 мая состоялась церемония награждения победителей конкурса педагогических достижений

В Петербурге 21 мая состоялась церемония награждения победителей конкурса педагогических достижений

В Петербурге 21 мая состоялась церемония награждения победителей конкурса педагогических достижений

В Петербурге 21 мая состоялась церемония награждения победителей конкурса педагогических достижений

В Петербурге 21 мая состоялась церемония награждения победителей конкурса педагогических достижений

В Петербурге 21 мая состоялась церемония награждения победителей конкурса педагогических достижений

В Петербурге 21 мая состоялась церемония награждения победителей конкурса педагогических достижений

В Петербурге 21 мая состоялась церемония награждения победителей конкурса педагогических достижений

В Петербурге 21 мая состоялась церемония награждения победителей конкурса педагогических достижений

В Петербурге 21 мая состоялась церемония награждения победителей конкурса педагогических достижений

В Петербурге 21 мая состоялась церемония награждения победителей конкурса педагогических достижений

В Петербурге 21 мая состоялась церемония награждения победителей конкурса педагогических достижений

В Петербурге 21 мая состоялась церемония награждения победителей конкурса педагогических достижений

В Петербурге 21 мая состоялась церемония награждения победителей конкурса педагогических достижений

В Петербурге 21 мая состоялась церемония награждения победителей конкурса педагогических достижений

В Петербурге 21 мая состоялась церемония награждения победителей конкурса педагогических достижений

В Петербурге 21 мая состоялась церемония награждения победителей конкурса педагогических достижений

В Петербурге 21 мая состоялась церемония награждения победителей конкурса педагогических достижений

В Петербурге 21 мая состоялась церемония награждения победителей конкурса педагогических достижений

В Петербурге 21 мая состоялась церемония награждения победителей конкурса педагогических достижений

В Петербурге 21 мая состоялась церемония награждения победителей конкурса педагогических достижений
Новости 24
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