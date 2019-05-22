Фотогалереи
Самую первую детскую поликлинику Петербурга, которая одна из первых получила звание «бережливой» посетили журналисты

Самую первую детскую поликлинику Петербурга, которая одна из первых получила звание «бережливой» посетили журналисты

Самую первую детскую поликлинику Петербурга, которая одна из первых получила звание «бережливой» посетили журналисты

Самую первую детскую поликлинику Петербурга, которая одна из первых получила звание «бережливой» посетили журналисты

Самую первую детскую поликлинику Петербурга, которая одна из первых получила звание «бережливой» посетили журналисты

Самую первую детскую поликлинику Петербурга, которая одна из первых получила звание «бережливой» посетили журналисты

Самую первую детскую поликлинику Петербурга, которая одна из первых получила звание «бережливой» посетили журналисты

Самую первую детскую поликлинику Петербурга, которая одна из первых получила звание «бережливой» посетили журналисты

Самую первую детскую поликлинику Петербурга, которая одна из первых получила звание «бережливой» посетили журналисты

Самую первую детскую поликлинику Петербурга, которая одна из первых получила звание «бережливой» посетили журналисты

Самую первую детскую поликлинику Петербурга, которая одна из первых получила звание «бережливой» посетили журналисты
Новости 24
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