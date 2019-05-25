Более 250 раритетных автобусов, троллейбусов и машин приняли участие в параде в Петербурге

Более 250 раритетных автобусов, троллейбусов и машин приняли участие в параде в Петербурге

Более 250 раритетных автобусов, троллейбусов и машин приняли участие в параде в Петербурге

Более 250 раритетных автобусов, троллейбусов и машин приняли участие в параде в Петербурге

Более 250 раритетных автобусов, троллейбусов и машин приняли участие в параде в Петербурге

Более 250 раритетных автобусов, троллейбусов и машин приняли участие в параде в Петербурге

Более 250 раритетных автобусов, троллейбусов и машин приняли участие в параде в Петербурге

Более 250 раритетных автобусов, троллейбусов и машин приняли участие в параде в Петербурге

Более 250 раритетных автобусов, троллейбусов и машин приняли участие в параде в Петербурге

Более 250 раритетных автобусов, троллейбусов и машин приняли участие в параде в Петербурге

Более 250 раритетных автобусов, троллейбусов и машин приняли участие в параде в Петербурге

Более 250 раритетных автобусов, троллейбусов и машин приняли участие в параде в Петербурге

Более 250 раритетных автобусов, троллейбусов и машин приняли участие в параде в Петербурге

Более 250 раритетных автобусов, троллейбусов и машин приняли участие в параде в Петербурге

Более 250 раритетных автобусов, троллейбусов и машин приняли участие в параде в Петербурге

Более 250 раритетных автобусов, троллейбусов и машин приняли участие в параде в Петербурге