Новый рекорд книги Гиннесса побили в День города Санкт-Петербурга, 556 барабанщиков одновременно выступали на Невском проспекте
Новый рекорд книги Гиннесса побили в День города Санкт-Петербурга, 556 барабанщиков одновременно выступали на Невском проспекте
Новый рекорд книги Гиннесса побили в День города Санкт-Петербурга, 556 барабанщиков одновременно выступали на Невском проспекте
Новый рекорд книги Гиннесса побили в День города Санкт-Петербурга, 556 барабанщиков одновременно выступали на Невском проспекте
Новый рекорд книги Гиннесса побили в День города Санкт-Петербурга, 556 барабанщиков одновременно выступали на Невском проспекте
Новый рекорд книги Гиннесса побили в День города Санкт-Петербурга, 556 барабанщиков одновременно выступали на Невском проспекте
Новый рекорд книги Гиннесса побили в День города Санкт-Петербурга, 556 барабанщиков одновременно выступали на Невском проспекте
Новый рекорд книги Гиннесса побили в День города Санкт-Петербурга, 556 барабанщиков одновременно выступали на Невском проспекте
Новый рекорд книги Гиннесса побили в День города Санкт-Петербурга, 556 барабанщиков одновременно выступали на Невском проспекте
Новый рекорд книги Гиннесса побили в День города Санкт-Петербурга, 556 барабанщиков одновременно выступали на Невском проспекте
Новый рекорд книги Гиннесса побили в День города Санкт-Петербурга, 556 барабанщиков одновременно выступали на Невском проспекте
Новый рекорд книги Гиннесса побили в День города Санкт-Петербурга, 556 барабанщиков одновременно выступали на Невском проспекте
Новый рекорд книги Гиннесса побили в День города Санкт-Петербурга, 556 барабанщиков одновременно выступали на Невском проспекте
Новый рекорд книги Гиннесса побили в День города Санкт-Петербурга, 556 барабанщиков одновременно выступали на Невском проспекте