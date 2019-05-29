Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ
Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ
Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ
Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ
Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ
Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ
Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ
Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ
Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ
Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ
Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ
Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ
Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ
Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ
Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ
Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ