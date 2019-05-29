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Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ

Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ

Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ

Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ

Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ

Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ

Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ

Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ

Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ

Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ

Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ

Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ

Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ

Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ

Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ

Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ

Петербургские школьники 29 мая приступили к сдаче ЕГЭ
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