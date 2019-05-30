Единая карта петербуржца уже работает в поликлиниках Северной столицы.
Единая карта петербуржца уже работает в поликлиниках Северной столицы.
Единая карта петербуржца уже работает в поликлиниках Северной столицы.
Единая карта петербуржца уже работает в поликлиниках Северной столицы.
Единая карта петербуржца уже работает в поликлиниках Северной столицы.
Единая карта петербуржца уже работает в поликлиниках Северной столицы.
Единая карта петербуржца уже работает в поликлиниках Северной столицы.
Единая карта петербуржца уже работает в поликлиниках Северной столицы.
Единая карта петербуржца уже работает в поликлиниках Северной столицы.
Единая карта петербуржца уже работает в поликлиниках Северной столицы.
Единая карта петербуржца уже работает в поликлиниках Северной столицы.
Единая карта петербуржца уже работает в поликлиниках Северной столицы.