Путешественник, художник и священник Федор Конюхов посетил свою выставку в Петербурге и стал амбассадором Русского музея

Путешественник, художник и священник Федор Конюхов посетил свою выставку в Петербурге и стал амбассадором Русского музея

Путешественник, художник и священник Федор Конюхов посетил свою выставку в Петербурге и стал амбассадором Русского музея

Путешественник, художник и священник Федор Конюхов посетил свою выставку в Петербурге и стал амбассадором Русского музея

Путешественник, художник и священник Федор Конюхов посетил свою выставку в Петербурге и стал амбассадором Русского музея

Путешественник, художник и священник Федор Конюхов посетил свою выставку в Петербурге и стал амбассадором Русского музея

Путешественник, художник и священник Федор Конюхов посетил свою выставку в Петербурге и стал амбассадором Русского музея

Путешественник, художник и священник Федор Конюхов посетил свою выставку в Петербурге и стал амбассадором Русского музея

Путешественник, художник и священник Федор Конюхов посетил свою выставку в Петербурге и стал амбассадором Русского музея

Путешественник, художник и священник Федор Конюхов посетил свою выставку в Петербурге и стал амбассадором Русского музея

Путешественник, художник и священник Федор Конюхов посетил свою выставку в Петербурге и стал амбассадором Русского музея

Путешественник, художник и священник Федор Конюхов посетил свою выставку в Петербурге и стал амбассадором Русского музея

Путешественник, художник и священник Федор Конюхов посетил свою выставку в Петербурге и стал амбассадором Русского музея

Путешественник, художник и священник Федор Конюхов посетил свою выставку в Петербурге и стал амбассадором Русского музея

Путешественник, художник и священник Федор Конюхов посетил свою выставку в Петербурге и стал амбассадором Русского музея

Путешественник, художник и священник Федор Конюхов посетил свою выставку в Петербурге и стал амбассадором Русского музея

Путешественник, художник и священник Федор Конюхов посетил свою выставку в Петербурге и стал амбассадором Русского музея