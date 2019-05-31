Патриарх Кирилл освятил Воскресенский собор в Петербурге
Патриарх Кирилл освятил Воскресенский собор в Петербурге
Патриарх Кирилл освятил Воскресенский собор в Петербурге
Патриарх Кирилл освятил Воскресенский собор в Петербурге
Патриарх Кирилл освятил Воскресенский собор в Петербурге
Патриарх Кирилл освятил Воскресенский собор в Петербурге
Патриарх Кирилл освятил Воскресенский собор в Петербурге
Патриарх Кирилл освятил Воскресенский собор в Петербурге
Патриарх Кирилл освятил Воскресенский собор в Петербурге
Патриарх Кирилл освятил Воскресенский собор в Петербурге
Патриарх Кирилл освятил Воскресенский собор в Петербурге
Патриарх Кирилл освятил Воскресенский собор в Петербурге
Патриарх Кирилл освятил Воскресенский собор в Петербурге
Патриарх Кирилл освятил Воскресенский собор в Петербурге
Патриарх Кирилл освятил Воскресенский собор в Петербурге
Патриарх Кирилл освятил Воскресенский собор в Петербурге
Патриарх Кирилл освятил Воскресенский собор в Петербурге
Патриарх Кирилл освятил Воскресенский собор в Петербурге
Патриарх Кирилл освятил Воскресенский собор в Петербурге
Патриарх Кирилл освятил Воскресенский собор в Петербурге
Патриарх Кирилл освятил Воскресенский собор в Петербурге