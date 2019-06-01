Фотогалереи
Фортолет 2019 - фестиваль воздушных змеев в Кронштадте

Фортолет 2019 - фестиваль воздушных змеев в Кронштадте

Фортолет 2019 - фестиваль воздушных змеев в Кронштадте

Фортолет 2019 - фестиваль воздушных змеев в Кронштадте

Фортолет 2019 - фестиваль воздушных змеев в Кронштадте

Фортолет 2019 - фестиваль воздушных змеев в Кронштадте

Фортолет 2019 - фестиваль воздушных змеев в Кронштадте

Фортолет 2019 - фестиваль воздушных змеев в Кронштадте

Фортолет 2019 - фестиваль воздушных змеев в Кронштадте

Фортолет 2019 - фестиваль воздушных змеев в Кронштадте

Фортолет 2019 - фестиваль воздушных змеев в Кронштадте
Новости 24
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