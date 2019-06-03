Форт «Император Александр 1», он же "Чумной, в акватории Финского залива

Форт «Император Александр 1», он же "Чумной, в акватории Финского залива

Форт «Император Александр 1», он же "Чумной, в акватории Финского залива

Форт «Император Александр 1», он же "Чумной, в акватории Финского залива

Форт «Император Александр 1», он же "Чумной, в акватории Финского залива

Форт «Император Александр 1», он же "Чумной, в акватории Финского залива

Форт «Император Александр 1», он же "Чумной, в акватории Финского залива

Форт «Император Александр 1», он же "Чумной, в акватории Финского залива

Форт «Император Александр 1», он же "Чумной, в акватории Финского залива

Форт «Император Александр 1», он же "Чумной, в акватории Финского залива

Форт «Император Александр 1», он же "Чумной, в акватории Финского залива

Форт «Император Александр 1», он же "Чумной, в акватории Финского залива

Форт «Император Александр 1», он же "Чумной, в акватории Финского залива