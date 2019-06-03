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Форт «Император Александр 1», он же "Чумной, в акватории Финского залива

Форт «Император Александр 1», он же "Чумной, в акватории Финского залива

Форт «Император Александр 1», он же "Чумной, в акватории Финского залива

Форт «Император Александр 1», он же "Чумной, в акватории Финского залива

Форт «Император Александр 1», он же "Чумной, в акватории Финского залива

Форт «Император Александр 1», он же "Чумной, в акватории Финского залива

Форт «Император Александр 1», он же "Чумной, в акватории Финского залива

Форт «Император Александр 1», он же "Чумной, в акватории Финского залива

Форт «Император Александр 1», он же "Чумной, в акватории Финского залива

Форт «Император Александр 1», он же "Чумной, в акватории Финского залива

Форт «Император Александр 1», он же "Чумной, в акватории Финского залива

Форт «Император Александр 1», он же "Чумной, в акватории Финского залива

Форт «Император Александр 1», он же "Чумной, в акватории Финского залива
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