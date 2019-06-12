Ароматно и в ритме марша провели День России в Петербурге.

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов