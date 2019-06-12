Фотогалереи
Ароматно и в ритме марша провели День России в Петербурге.

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов
Новости 24
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