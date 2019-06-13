На Сенатской площади в Санкт-Петербурге выставили цветочные арт-объекты
На Сенатской площади в Санкт-Петербурге выставили цветочные арт-объекты
На Сенатской площади в Санкт-Петербурге выставили цветочные арт-объекты
На Сенатской площади в Санкт-Петербурге выставили цветочные арт-объекты
На Сенатской площади в Санкт-Петербурге выставили цветочные арт-объекты
На Сенатской площади в Санкт-Петербурге выставили цветочные арт-объекты
На Сенатской площади в Санкт-Петербурге выставили цветочные арт-объекты
На Сенатской площади в Санкт-Петербурге выставили цветочные арт-объекты
На Сенатской площади в Санкт-Петербурге выставили цветочные арт-объекты
На Сенатской площади в Санкт-Петербурге выставили цветочные арт-объекты
На Сенатской площади в Санкт-Петербурге выставили цветочные арт-объекты
«Произошел трагический инцидент»: Хоккейный клуб «СКА» выразил соболезнования тренеру Максиму Соколову