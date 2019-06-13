Фотогалереи
13 июня, в день рождения современного гения математики Перельмана, его классный руководитель и снявший о нем фильм режиссер рассказали свои истории о ученом

13 июня, в день рождения современного гения математики Перельмана, его классный руководитель и снявший о нем фильм режиссер рассказали свои истории о ученом

13 июня, в день рождения современного гения математики Перельмана, его классный руководитель и снявший о нем фильм режиссер рассказали свои истории о ученом

13 июня, в день рождения современного гения математики Перельмана, его классный руководитель и снявший о нем фильм режиссер рассказали свои истории о ученом

13 июня, в день рождения современного гения математики Перельмана, его классный руководитель и снявший о нем фильм режиссер рассказали свои истории о ученом

13 июня, в день рождения современного гения математики Перельмана, его классный руководитель и снявший о нем фильм режиссер рассказали свои истории о ученом

13 июня, в день рождения современного гения математики Перельмана, его классный руководитель и снявший о нем фильм режиссер рассказали свои истории о ученом

13 июня, в день рождения современного гения математики Перельмана, его классный руководитель и снявший о нем фильм режиссер рассказали свои истории о ученом

13 июня, в день рождения современного гения математики Перельмана, его классный руководитель и снявший о нем фильм режиссер рассказали свои истории о ученом

13 июня, в день рождения современного гения математики Перельмана, его классный руководитель и снявший о нем фильм режиссер рассказали свои истории о ученом

13 июня, в день рождения современного гения математики Перельмана, его классный руководитель и снявший о нем фильм режиссер рассказали свои истории о ученом
Новости 24
«Произошел трагический инцидент»: Хоккейный клуб «СКА» выразил соболезнования тренеру Максиму Соколову
Смольный наградил лучших врачей Петербурга
«Алые паруса - 2019» ограничат движение транспорта в центре Петербурга на две недели
«Люди застряли на каруселях»: В парке аттракционов «Диво Остров» внезапно отключили электричество
Программист из Петербурга выиграл суд против американских компаний на 23 млн рублей
В Петербурге Медный всадник окружили цветочные арт-объекты
В Петербурге поймали мигрантов, угонявших и разбиравших исключительно «Нексии»
На участке КАД между проспектом Культуры и развязкой в Мурино закроют одну полосу
Кондратьевский проспект заволокло едким дымом из-за пожара на заводе «Красный Выборжец»
Под Петербургом появился самый современный в России железнодорожный переезд
Петербуржцы массово отправились в Финляндию и провели День России в пробках на границе
Минутка доброты: Петербургский таксист помог инвалиду перейти через дорогу
Петербуржцы расстроились отсутствию салюта на День России, зато посмотрели репетицию «Алых парусов»
Таксист с Думской ограбил петербуржца на 35 тысяч рублей
У поселка имени Свердлова «Тойота» отправила «девятку» в столб, водитель ВАЗа погиб
Вратарь «Зенита» Лунев извинился за пьяный дебош во Внуково
Жильцов дома на Выборгской улице эвакуировали из-за трещины в стене
Пожарным пришлось снимать школьников, гулявших ночью по крыше дома на Дворцовой набережной
Прогноз погоды в Санкт-Петребурге на 13 июня: облачно, дождь и до +21