В Петербурге 14 июня открылся фестиваль «Летний сад – 315», парк превратился в театрализованную площадку обильно украшенную живыми цветами
В Петербурге 14 июня открылся фестиваль «Летний сад – 315», парк превратился в театрализованную площадку обильно украшенную живыми цветами
В Петербурге 14 июня открылся фестиваль «Летний сад – 315», парк превратился в театрализованную площадку обильно украшенную живыми цветами
В Петербурге 14 июня открылся фестиваль «Летний сад – 315», парк превратился в театрализованную площадку обильно украшенную живыми цветами
В Петербурге 14 июня открылся фестиваль «Летний сад – 315», парк превратился в театрализованную площадку обильно украшенную живыми цветами
В Петербурге 14 июня открылся фестиваль «Летний сад – 315», парк превратился в театрализованную площадку обильно украшенную живыми цветами
В Петербурге 14 июня открылся фестиваль «Летний сад – 315», парк превратился в театрализованную площадку обильно украшенную живыми цветами
В Петербурге 14 июня открылся фестиваль «Летний сад – 315», парк превратился в театрализованную площадку обильно украшенную живыми цветами
В Петербурге 14 июня открылся фестиваль «Летний сад – 315», парк превратился в театрализованную площадку обильно украшенную живыми цветами
В Петербурге 14 июня открылся фестиваль «Летний сад – 315», парк превратился в театрализованную площадку обильно украшенную живыми цветами
В Петербурге 14 июня открылся фестиваль «Летний сад – 315», парк превратился в театрализованную площадку обильно украшенную живыми цветами
В Петербурге 14 июня открылся фестиваль «Летний сад – 315», парк превратился в театрализованную площадку обильно украшенную живыми цветами
В Петербурге 14 июня открылся фестиваль «Летний сад – 315», парк превратился в театрализованную площадку обильно украшенную живыми цветами