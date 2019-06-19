На канале Грибоедова в Санкт-Петербурге после реставрации открыли Банковский мост
На канале Грибоедова в Санкт-Петербурге после реставрации открыли Банковский мост
На канале Грибоедова в Санкт-Петербурге после реставрации открыли Банковский мост
На канале Грибоедова в Санкт-Петербурге после реставрации открыли Банковский мост
На канале Грибоедова в Санкт-Петербурге после реставрации открыли Банковский мост
На канале Грибоедова в Санкт-Петербурге после реставрации открыли Банковский мост
На канале Грибоедова в Санкт-Петербурге после реставрации открыли Банковский мост
На канале Грибоедова в Санкт-Петербурге после реставрации открыли Банковский мост
На канале Грибоедова в Санкт-Петербурге после реставрации открыли Банковский мост
На канале Грибоедова в Санкт-Петербурге после реставрации открыли Банковский мост
На канале Грибоедова в Санкт-Петербурге после реставрации открыли Банковский мост
На канале Грибоедова в Санкт-Петербурге после реставрации открыли Банковский мост
На канале Грибоедова в Санкт-Петербурге после реставрации открыли Банковский мост