На канале Грибоедова в Санкт-Петербурге после реставрации открыли Банковский мост

На канале Грибоедова в Санкт-Петербурге после реставрации открыли Банковский мост

На канале Грибоедова в Санкт-Петербурге после реставрации открыли Банковский мост

На канале Грибоедова в Санкт-Петербурге после реставрации открыли Банковский мост

На канале Грибоедова в Санкт-Петербурге после реставрации открыли Банковский мост

На канале Грибоедова в Санкт-Петербурге после реставрации открыли Банковский мост

На канале Грибоедова в Санкт-Петербурге после реставрации открыли Банковский мост

На канале Грибоедова в Санкт-Петербурге после реставрации открыли Банковский мост

На канале Грибоедова в Санкт-Петербурге после реставрации открыли Банковский мост

На канале Грибоедова в Санкт-Петербурге после реставрации открыли Банковский мост

На канале Грибоедова в Санкт-Петербурге после реставрации открыли Банковский мост

На канале Грибоедова в Санкт-Петербурге после реставрации открыли Банковский мост

На канале Грибоедова в Санкт-Петербурге после реставрации открыли Банковский мост

На канале Грибоедова в Санкт-Петербурге после реставрации открыли Банковский мост