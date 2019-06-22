Курсантам военно-морских вузов Петербурга вручили офицерские погоны и кортики
Курсантам военно-морских вузов Петербурга вручили офицерские погоны и кортики
Курсантам военно-морских вузов Петербурга вручили офицерские погоны и кортики
Курсантам военно-морских вузов Петербурга вручили офицерские погоны и кортики
Курсантам военно-морских вузов Петербурга вручили офицерские погоны и кортики
Курсантам военно-морских вузов Петербурга вручили офицерские погоны и кортики
Курсантам военно-морских вузов Петербурга вручили офицерские погоны и кортики
Курсантам военно-морских вузов Петербурга вручили офицерские погоны и кортики
Курсантам военно-морских вузов Петербурга вручили офицерские погоны и кортики
Курсантам военно-морских вузов Петербурга вручили офицерские погоны и кортики
Курсантам военно-морских вузов Петербурга вручили офицерские погоны и кортики
Курсантам военно-морских вузов Петербурга вручили офицерские погоны и кортики
Курсантам военно-морских вузов Петербурга вручили офицерские погоны и кортики
Курсантам военно-морских вузов Петербурга вручили офицерские погоны и кортики
Курсантам военно-морских вузов Петербурга вручили офицерские погоны и кортики