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В Петербурге разыграли Кубок России по футболу на болоте

В Петербурге разыграли Кубок России по футболу на болоте

В Петербурге разыграли Кубок России по футболу на болоте

В Петербурге разыграли Кубок России по футболу на болоте

В Петербурге разыграли Кубок России по футболу на болоте

В Петербурге разыграли Кубок России по футболу на болоте

В Петербурге разыграли Кубок России по футболу на болоте

В Петербурге разыграли Кубок России по футболу на болоте

В Петербурге разыграли Кубок России по футболу на болоте

В Петербурге разыграли Кубок России по футболу на болоте

В Петербурге разыграли Кубок России по футболу на болоте

В Петербурге разыграли Кубок России по футболу на болоте

В Петербурге разыграли Кубок России по футболу на болоте

В Петербурге разыграли Кубок России по футболу на болоте

В Петербурге разыграли Кубок России по футболу на болоте

В Петербурге разыграли Кубок России по футболу на болоте
Новости 24
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