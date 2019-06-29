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В Петербурге проходит чемпионат Европы по черлидингу, на который приехали более трех тысяч спортсменов из 24 стран

В Петербурге проходит чемпионат Европы по черлидингу, на который приехали более трех тысяч спортсменов из 24 стран

В Петербурге проходит чемпионат Европы по черлидингу, на который приехали более трех тысяч спортсменов из 24 стран

В Петербурге проходит чемпионат Европы по черлидингу, на который приехали более трех тысяч спортсменов из 24 стран

В Петербурге проходит чемпионат Европы по черлидингу, на который приехали более трех тысяч спортсменов из 24 стран

В Петербурге проходит чемпионат Европы по черлидингу, на который приехали более трех тысяч спортсменов из 24 стран

В Петербурге проходит чемпионат Европы по черлидингу, на который приехали более трех тысяч спортсменов из 24 стран

В Петербурге проходит чемпионат Европы по черлидингу, на который приехали более трех тысяч спортсменов из 24 стран

В Петербурге проходит чемпионат Европы по черлидингу, на который приехали более трех тысяч спортсменов из 24 стран

В Петербурге проходит чемпионат Европы по черлидингу, на который приехали более трех тысяч спортсменов из 24 стран

В Петербурге проходит чемпионат Европы по черлидингу, на который приехали более трех тысяч спортсменов из 24 стран

В Петербурге проходит чемпионат Европы по черлидингу, на который приехали более трех тысяч спортсменов из 24 стран

В Петербурге проходит чемпионат Европы по черлидингу, на который приехали более трех тысяч спортсменов из 24 стран
Новости 24
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