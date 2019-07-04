В Никольском соборе провели панихиду по погибшим морякам с подлодки АС-31
В Никольском соборе провели панихиду по погибшим морякам с подлодки АС-31
В Никольском соборе провели панихиду по погибшим морякам с подлодки АС-31
В Никольском соборе провели панихиду по погибшим морякам с подлодки АС-31
В Никольском соборе провели панихиду по погибшим морякам с подлодки АС-31
В Никольском соборе провели панихиду по погибшим морякам с подлодки АС-31
В Никольском соборе провели панихиду по погибшим морякам с подлодки АС-31
В Никольском соборе провели панихиду по погибшим морякам с подлодки АС-31
В Никольском соборе провели панихиду по погибшим морякам с подлодки АС-31
В Никольском соборе провели панихиду по погибшим морякам с подлодки АС-31
В Никольском соборе провели панихиду по погибшим морякам с подлодки АС-31
В Никольском соборе провели панихиду по погибшим морякам с подлодки АС-31