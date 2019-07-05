Фотогалереи
Комсомольская правда в Санкт-Петербурге провела ежегодный «Белый бал»

Комсомольская правда в Санкт-Петербурге провела ежегодный «Белый бал»

Комсомольская правда в Санкт-Петербурге провела ежегодный «Белый бал»

Комсомольская правда в Санкт-Петербурге провела ежегодный «Белый бал»

Комсомольская правда в Санкт-Петербурге провела ежегодный «Белый бал»

Комсомольская правда в Санкт-Петербурге провела ежегодный «Белый бал»

Комсомольская правда в Санкт-Петербурге провела ежегодный «Белый бал»

Комсомольская правда в Санкт-Петербурге провела ежегодный «Белый бал»

Комсомольская правда в Санкт-Петербурге провела ежегодный «Белый бал»

Комсомольская правда в Санкт-Петербурге провела ежегодный «Белый бал»

Комсомольская правда в Санкт-Петербурге провела ежегодный «Белый бал»

Комсомольская правда в Санкт-Петербурге провела ежегодный «Белый бал»
Новости 24
Буланова рассказала, стоит ли жене футболиста Павла Мамаева ждать его из тюрьмы
Правительство Петербурга выплатит семьям погибших моряков по миллиону рублей
Спешите медленно: Под Выборгом на сосне повесили ведьму
Движение по скоростной трасе М-11 «Москва-Петербург» откроют в октябре 2019 года
В Пушкине суровые дорожники закатали в асфальт «полицейского»
В Петербурге фирма-фантом поставляла военным поддельную «молочку»
Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Локомотив»
Яблоки на грязи: Россельхознадзор несколько часов уничтожал 32 тонны санкционки
За смертельное ДТП с четырьмя жертвами водитель «Мерседеса» получил почти 8 лет тюрьмы
Обновленные парки и набережные Ленобласти стали лучшими проектами в России
В воскресенье днем в Петербурге разведут мост через Неву
Прогноз погоды на выходные 6-7 июля 2019 года в Санкт-Петербурге: Дожди и туман