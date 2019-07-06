На Серафимовском кладбище простились с погибшими моряками-подводниками лодки АС-31
На Серафимовском кладбище простились с погибшими моряками-подводниками лодки АС-31
На Серафимовском кладбище простились с погибшими моряками-подводниками лодки АС-31
На Серафимовском кладбище простились с погибшими моряками-подводниками лодки АС-31
На Серафимовском кладбище простились с погибшими моряками-подводниками лодки АС-31
На Серафимовском кладбище простились с погибшими моряками-подводниками лодки АС-31
На Серафимовском кладбище простились с погибшими моряками-подводниками лодки АС-31
На Серафимовском кладбище простились с погибшими моряками-подводниками лодки АС-31
На Серафимовском кладбище простились с погибшими моряками-подводниками лодки АС-31
На Серафимовском кладбище простились с погибшими моряками-подводниками лодки АС-31
На Серафимовском кладбище простились с погибшими моряками-подводниками лодки АС-31
На Серафимовском кладбище простились с погибшими моряками-подводниками лодки АС-31
На Серафимовском кладбище простились с погибшими моряками-подводниками лодки АС-31
На Серафимовском кладбище простились с погибшими моряками-подводниками лодки АС-31