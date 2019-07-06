Фотогалереи
На Серафимовском кладбище простились с погибшими моряками-подводниками лодки АС-31

На Серафимовском кладбище простились с погибшими моряками-подводниками лодки АС-31

На Серафимовском кладбище простились с погибшими моряками-подводниками лодки АС-31

На Серафимовском кладбище простились с погибшими моряками-подводниками лодки АС-31

На Серафимовском кладбище простились с погибшими моряками-подводниками лодки АС-31

На Серафимовском кладбище простились с погибшими моряками-подводниками лодки АС-31

На Серафимовском кладбище простились с погибшими моряками-подводниками лодки АС-31

На Серафимовском кладбище простились с погибшими моряками-подводниками лодки АС-31

На Серафимовском кладбище простились с погибшими моряками-подводниками лодки АС-31

На Серафимовском кладбище простились с погибшими моряками-подводниками лодки АС-31

На Серафимовском кладбище простились с погибшими моряками-подводниками лодки АС-31

На Серафимовском кладбище простились с погибшими моряками-подводниками лодки АС-31

На Серафимовском кладбище простились с погибшими моряками-подводниками лодки АС-31

На Серафимовском кладбище простились с погибшими моряками-подводниками лодки АС-31

На Серафимовском кладбище простились с погибшими моряками-подводниками лодки АС-31
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