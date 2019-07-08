Легендарные грифоны на Банковском мосту в Санкт-Петербурге теряют блеск и позолоту

Легендарные грифоны на Банковском мосту в Санкт-Петербурге теряют блеск и позолоту

Легендарные грифоны на Банковском мосту в Санкт-Петербурге теряют блеск и позолоту

Легендарные грифоны на Банковском мосту в Санкт-Петербурге теряют блеск и позолоту

Легендарные грифоны на Банковском мосту в Санкт-Петербурге теряют блеск и позолоту

Легендарные грифоны на Банковском мосту в Санкт-Петербурге теряют блеск и позолоту

Легендарные грифоны на Банковском мосту в Санкт-Петербурге теряют блеск и позолоту

Легендарные грифоны на Банковском мосту в Санкт-Петербурге теряют блеск и позолоту

Легендарные грифоны на Банковском мосту в Санкт-Петербурге теряют блеск и позолоту

Легендарные грифоны на Банковском мосту в Санкт-Петербурге теряют блеск и позолоту

Легендарные грифоны на Банковском мосту в Санкт-Петербурге теряют блеск и позолоту

Легендарные грифоны на Банковском мосту в Санкт-Петербурге теряют блеск и позолоту

Легендарные грифоны на Банковском мосту в Санкт-Петербурге теряют блеск и позолоту

Легендарные грифоны на Банковском мосту в Санкт-Петербурге теряют блеск и позолоту

Легендарные грифоны на Банковском мосту в Санкт-Петербурге теряют блеск и позолоту