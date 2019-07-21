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В Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ

В Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ

В Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ

В Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ

В Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ

В Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ

В Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ

В Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ

В Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ

В Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ

В Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ

В Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ

В Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ

В Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ

В Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ
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