В Петербурге в пятый раз прошел традиционный летний фестиваль VK Fest

в Петербурге в пятый раз прошел традиционный летний фестиваль VK Fest

в Петербурге в пятый раз прошел традиционный летний фестиваль VK Fest

в Петербурге в пятый раз прошел традиционный летний фестиваль VK Fest

в Петербурге в пятый раз прошел традиционный летний фестиваль VK Fest

в Петербурге в пятый раз прошел традиционный летний фестиваль VK Fest

в Петербурге в пятый раз прошел традиционный летний фестиваль VK Fest

в Петербурге в пятый раз прошел традиционный летний фестиваль VK Fest

в Петербурге в пятый раз прошел традиционный летний фестиваль VK Fest

в Петербурге в пятый раз прошел традиционный летний фестиваль VK Fest

в Петербурге в пятый раз прошел традиционный летний фестиваль VK Fest

в Петербурге в пятый раз прошел традиционный летний фестиваль VK Fest

в Петербурге в пятый раз прошел традиционный летний фестиваль VK Fest

в Петербурге в пятый раз прошел традиционный летний фестиваль VK Fest

в Петербурге в пятый раз прошел традиционный летний фестиваль VK Fest

в Петербурге в пятый раз прошел традиционный летний фестиваль VK Fest

в Петербурге в пятый раз прошел традиционный летний фестиваль VK Fest

в Петербурге в пятый раз прошел традиционный летний фестиваль VK Fest

в Петербурге в пятый раз прошел традиционный летний фестиваль VK Fest