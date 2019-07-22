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В Петербурге решают, каким должно стать Конюшенное ведомство

Выставка проектов реконструкции исторического здания Конюшенного ведомства открылась в Петербурге

Выставка проектов реконструкции исторического здания Конюшенного ведомства открылась в Петербурге

Выставка проектов реконструкции исторического здания Конюшенного ведомства открылась в Петербурге

Выставка проектов реконструкции исторического здания Конюшенного ведомства открылась в Петербурге

Выставка проектов реконструкции исторического здания Конюшенного ведомства открылась в Петербурге

Выставка проектов реконструкции исторического здания Конюшенного ведомства открылась в Петербурге

Выставка проектов реконструкции исторического здания Конюшенного ведомства открылась в Петербурге

Выставка проектов реконструкции исторического здания Конюшенного ведомства открылась в Петербурге

Выставка проектов реконструкции исторического здания Конюшенного ведомства открылась в Петербурге

Выставка проектов реконструкции исторического здания Конюшенного ведомства открылась в Петербурге

Выставка проектов реконструкции исторического здания Конюшенного ведомства открылась в Петербурге

Выставка проектов реконструкции исторического здания Конюшенного ведомства открылась в Петербурге

Выставка проектов реконструкции исторического здания Конюшенного ведомства открылась в Петербурге
Новости 24
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