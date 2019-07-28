Фотогалереи
Кронштадт принял парад ко Дню Военно-морского флота

Кронштадт принял парад ко Дню Военно-морского флота

Кронштадт принял парад ко Дню Военно-морского флота

Кронштадт принял парад ко Дню Военно-морского флота

Кронштадт принял парад ко Дню Военно-морского флота

Кронштадт принял парад ко Дню Военно-морского флота

Кронштадт принял парад ко Дню Военно-морского флота

Кронштадт принял парад ко Дню Военно-морского флота

Кронштадт принял парад ко Дню Военно-морского флота

Кронштадт принял парад ко Дню Военно-морского флота

Кронштадт принял парад ко Дню Военно-морского флота

Кронштадт принял парад ко Дню Военно-морского флота

Кронштадт принял парад ко Дню Военно-морского флота

Кронштадт принял парад ко Дню Военно-морского флота

Кронштадт принял парад ко Дню Военно-морского флота
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