В Петергофе прошла церемония прощания с боксером Дадашевым, скончавшимся после боя в США

В Петергофе прошла церемония прощания с боксером Дадашевым, скончавшимся после боя в США

В Петергофе прошла церемония прощания с боксером Дадашевым, скончавшимся после боя в США

В Петергофе прошла церемония прощания с боксером Дадашевым, скончавшимся после боя в США

В Петергофе прошла церемония прощания с боксером Дадашевым, скончавшимся после боя в США

В Петергофе прошла церемония прощания с боксером Дадашевым, скончавшимся после боя в США

В Петергофе прошла церемония прощания с боксером Дадашевым, скончавшимся после боя в США

В Петергофе прошла церемония прощания с боксером Дадашевым, скончавшимся после боя в США

В Петергофе прошла церемония прощания с боксером Дадашевым, скончавшимся после боя в США

В Петергофе прошла церемония прощания с боксером Дадашевым, скончавшимся после боя в США

В Петергофе прошла церемония прощания с боксером Дадашевым, скончавшимся после боя в США

В Петергофе прошла церемония прощания с боксером Дадашевым, скончавшимся после боя в США

В Петергофе прошла церемония прощания с боксером Дадашевым, скончавшимся после боя в США

В Петергофе прошла церемония прощания с боксером Дадашевым, скончавшимся после боя в США

В Петергофе прошла церемония прощания с боксером Дадашевым, скончавшимся после боя в США

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