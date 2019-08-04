Блюзовый фестиваль "Мосты" собрал в Петербурге музыкантов из США, Норвегии и Финляндии

Блюзовый фестиваль "Мосты" собрал в Петербурге музыкантов из США, Норвегии и Финляндии

Блюзовый фестиваль "Мосты" собрал в Петербурге музыкантов из США, Норвегии и Финляндии

Блюзовый фестиваль "Мосты" собрал в Петербурге музыкантов из США, Норвегии и Финляндии

Блюзовый фестиваль "Мосты" собрал в Петербурге музыкантов из США, Норвегии и Финляндии

Блюзовый фестиваль "Мосты" собрал в Петербурге музыкантов из США, Норвегии и Финляндии

Блюзовый фестиваль "Мосты" собрал в Петербурге музыкантов из США, Норвегии и Финляндии

Блюзовый фестиваль "Мосты" собрал в Петербурге музыкантов из США, Норвегии и Финляндии

Блюзовый фестиваль "Мосты" собрал в Петербурге музыкантов из США, Норвегии и Финляндии

Блюзовый фестиваль "Мосты" собрал в Петербурге музыкантов из США, Норвегии и Финляндии

Блюзовый фестиваль "Мосты" собрал в Петербурге музыкантов из США, Норвегии и Финляндии

Блюзовый фестиваль "Мосты" собрал в Петербурге музыкантов из США, Норвегии и Финляндии

Блюзовый фестиваль "Мосты" собрал в Петербурге музыкантов из США, Норвегии и Финляндии

Блюзовый фестиваль "Мосты" собрал в Петербурге музыкантов из США, Норвегии и Финляндии

Блюзовый фестиваль "Мосты" собрал в Петербурге музыкантов из США, Норвегии и Финляндии

Блюзовый фестиваль "Мосты" собрал в Петербурге музыкантов из США, Норвегии и Финляндии